Boca Juniors vence 2-0 a River Plate en clásico más popular del fútbol argentino

Boca Juniors doblegó el domingo 2-0 como local a River Plate en el clásico más caliente del fútbol argentino ante una multitud, con goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Merentiel.
Con el triunfo en la penúltima fecha, Boca llegó a 26 puntos en la tabla de posiciones y quedó líder del Grupo A, dos de diferencia con el escolta Unión de Santa Fe.
Por su parte, River se ubicó sexto en el Grupo B con 21 unidades, a 10 puntos del líder Rosario Central.
"Estamos muy felices por esta victoria, nuestra gente se lo merecía. Significa mucho para mí otra vez convertir un gol a River", dijo Merentiel a la televisión local.
En el partido disputado en el estadio La Bombonera ante 55.000 aficionados, Boca abrió el marcador a los 45 minutos a través de Exequiel Zeballos en la última acción del primer tiempo.
En el complemento, el conjunto local anotó el segundo gol a los 47 por intermedio de Merentiel, luego de una buena acción de Zeballos por el sector izquierdo.
En ventaja, Boca aprovechó los espacios que dejó su rival y exigió en varias oportunidades al meta Franco Armani a través de Milton Giménez, pero al delantero le faltó puntería para convertir.
River se aproximó a la portería rival en el tramo final con un cabezazo de Matías Galarza y un remate de larga distancia de Maximiliano Salas que salieron desviados.
El sábado, Racing Club venció 1-0 a Defensa y Justicia, Newell's ganó 2-0 a Huracán y Talleres superó 1-0 a Platense, mientras que Unión-Barracas Central empataron 0-0 y San Martín-Lanús empataron 1-1.
Con información de Reuters