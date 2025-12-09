Elecciones en Chile 2025: las principales propuestas de Jara

El próximo 14 de diciembre en Chile se disputarán la presidencia la candidata oficialista Jeannette Jara y el candidato republicano José Antonio Kast. De cara a las elecciones en Chile, es clave conocer las propuestas de los candidatos. ¿Qué promete la líder del Partido Comunista?

Elecciones en Chile 2025: estas son las principales propuestas de Jeannette Jara

La candidata Jeannette Jara buscará suceder al actual presidente de Chile Gabriel Boric durante el balotaje del próximo fin de semana. Según prometió en campaña la presidenciable, su programa de gobierno se sostendrá sobre cuatro pilares fundamentales:

Producir condiciones para un crecimiento económico "justo, inclusivo y sostenible": el objetivo es generar más y mejores empleos, con ingresos que permitan a las familias llegar bien a fin de mes y que todos los habitantes tengan una buena calidad de vida. Seguridad y combate del narcotráfico: Jara promete que tomará acciones concretas que resguarden la ley, con la idea de que todas y todos puedan disfrutar de los espacios públicos con confianza y tranquilidad. Además, buscará combatir frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico. Garantizar un Estado Social: la oficialista busca construir un estado que garantice condiciones de vida para que los habitantes pueda desarrollarse dignamente y que el estado recompense su esfuerzo, haciéndose cargo, particularmente, de los desafíos actuales en salud, vivienda y educación. Tomar un rol activo en lograr una sana convivencia democrática: Jara propone generar las condiciones para que nadie se sienta excluido en Chile y uniendo fuerzas con los países que deseen defender el multilateralismo y sus valores de paz y derechos humanos.

"Este programa contiene énfasis que lo recorren transversalmente: promoción de los derechos humanos y de la dignidad de las personas los derechos de las mujeres, perspectiva de género, la inclusión social, la eficiencia estatal y la modernización del Estado, fomento regional, cultura, ciencias y la ruralidad", destacaron desde la campaña de Jara, donde se encuentra punto por punto las acciones que tomará para poder realizar estos cambios.

Qué propone hacer en el orden económico para un crecimiento justo y sostenible

Una de las propuestas de Jara hacen foco en la transformación productiva y el alivio al bolsillo familiar. En materia económica, entre los puntos de transformación la candidata señala: