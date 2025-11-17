Cuándo es el balotaje en las elecciones de Chile 2025: la fecha confirmada

Chile celebró este domingo las elecciones presidenciales y si bien la candidata socialista, Jeanette Jara, logró imponerse ante la derecha deberá enfrentar un balotaje contra José Antonio Kast. ¿Cuál es la fecha confirmada de la segunda vuelta?

Con el 71,16% de los votos escrutados, la socialista sucesora de Gabriel Boric obtuvo el 26,67% de los votos, apenas por encima de su rival de derecha que alcanzó el 24,19%. Así, Jara y Kast deberán enfrentarse en el balotaje el próximo 14 de diciembre.

En tercer lugar, quedó el candidato Franco Parisi con el 18,6% de los votos; en el cuarto Johannes Kaiser con el 13,9% y recién en el quinto lugar se posicionaría Evelyn Matthei con el 13,5%. Mientras Parisi se negó a respaldar a Kast , al señalar que no firmaría "un cheque en blanco a nadie", Kaiser y Matthei sí anunciaron su respaldo, se movilizaron a su búnker, se sacaron una foto con él y llamaron a la unidad de la derecha en diciembre.

La segunda vuelta fue confirmada por el presidente Gabriel Boric quien desde el Palacio de la Moneda felicitó a ambos candidatos y sostuvo:“Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a segunda vuelta. Confío en que el diálogo, respeto, cariño por Chile, van a primar ante cualquier diferencia”. “Ya hemos visto que solo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse al futuro con cohesión social”, remarcó el mandatario.

Cuál es el panorama en Chile para el balotaje de diciembre

A pesar de que la candidata Jara se impuso durante las elecciones generales el panorama no es tan tranquilizador de cara a la segunda vuelta en diciembre. La poca diferencia le deja un escenario adverso, ya que la socialista necesitará superar el 50% de los votos, pero la tercera la cuarta fuerza son propuestas de derecha que ya han respaldado a Kast.

“Nosotros cumplimos nuestra palabra: el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura en la segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara”, sostuvo Kaiser al reconocer su derrota. Por su parte, Matthei señaló: “Por favor, apoyen en segunda vuelta al candidato Kast, básicamente porque es súper importante que no continúe este gobierno en el poder".

El candidato opositor José Antonio Kast recibió el respaldo de parte de la derecha para el balotaje de diciembre

En ese contexto, luego de que se confirmara que se había impuesto en las generales Jara decidió dirigirse a los votantes opositores y aseguró que iba a escuchar los reclamos de todos los sectores y hasta mencionó reformas propuestas por otros candidatos. "A aquellos que no me votaron, quiero decirles que mi corazón está abierto y disponible para convencerlos y ganar conciencias. No por un cargo, sí por el futuro de nuestra patria", manifestó.