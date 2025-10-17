El repudiable comentario de Martín Cirio sobre la "cara" de Thiago Medina: "Parece..."

El repudiable comentario de Martín Cirio sobre Thiago Medina.

Thiago Medina ya está nuevamente en su casa. Luego de una internación de varias semanas en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega ubicado en Moreno, por el accidente en moto que sufrió el viernes 12 de septiembre por la noche, el ex Gran Hermano recibió el alta hace algunos días y ha vuelto con su familia.

Días más tarde, llamó la atención una publicación donde aparece él junto a Daniela Celis promocionando un sorteo de varios iPhone 16, lo cual suscitó varias críticas. Martín Cirio, más conocido como La Faraona, recogió algunos de esos mensajes y los analizó en su stream. Sin embargo, sus señalamientos despertaron rechazo entre los internautas, al meterse con su físico luego de haber cursado una prolongada estadía en terapia intensiva.

¿Qué dijo Martín Cirio sobre Thiago Medina?

La Faraona habló sobre Thiago Medina y despertó enojo en las redes.

"Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto, pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo", lanzó primeramente La Faraona.

No se detuvo allí: "Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía". "¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?", concluyó entre risas constantes y pormenorizando lo que llevó a Thiago a esa situación.

En las redes, no le dejaron pasar todo esto. "Me tiene harta, no respeta nada. Thiago pasó por algo muy grave para que se esté burlando así", lanzó un usuario, mientras que otro le espetó: "Cualquier persona que sale del hospital luego de internado sale así. Encima se ríe". "Que desagradable que te rías de cómo quedó, pobre pibe, después de estar un mes internado", lo fulminó otro.