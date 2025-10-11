El emotivo reencuentro de Thiago Medina con sus hijas

Thiago Medina volvió a su hogar y fue sorprendido.

Después de 28 días de internación y tres cirugías, Thiago Medina volvió a su casa y vivió uno de los momentos más esperados desde su accidente en moto: el reencuentro con sus hijas gemelas, Laia y Aimé, de un año y diez meses. La escena, cargada de emoción, fue compartida por Daniela Celis, su expareja y madre de las nenas, en sus redes sociales, y rápidamente conmovió a todos.

En el video, se ve a las pequeñas mirando por la ventana, gritando “¡papá!” y corriendo hacia él apenas lo ven llegar. Thiago, todavía con signos visibles de recuperación, las abraza con fuerza y sonríe entre lágrimas. Fue una de las imágenes más tiernas y esperanzadoras desde que el ex participante de Gran Hermano sufrió el accidente que lo dejó al borde de la muerte.

El joven de 22 años había sido internado el pasado 12 de septiembre tras un choque en moto que le provocó fracturas, complicaciones respiratorias y la pérdida del bazo. Su estado fue crítico durante varias semanas, y, mientras estaba en coma inducido, los médicos incluso llegaron a evaluar la posibilidad de una traqueotomía.

Hoy, totalmente fuera de peligro, Thiago compartió su agradecimiento a través de un mensaje en redes sociales que acompañó el video del reencuentro: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas. Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias por la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida”.

La palabra de Thiago tras recibir el alta médica

El joven dialogó con la prensa a la salida del hospital tras su extensa y preocupante internación. “Ahora veremos el día a día, me tengo que reponer, hacer reposo y seguir con la rehabilitación. Pero estoy feliz, porque ya estoy con mis bebés, que es lo que más quiero”, expresó con una sonrisa que refleja el alivio de haber superado una etapa tan dura.