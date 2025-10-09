Thiago Medina dejó el hospital y brindó sus primeras palabras públicas.

Conmovido y agradecido, Thiago Medina reapareció públicamente tras recibir el alta médica luego de pasar 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. El joven, que sufrió un grave accidente en moto a fines de septiembre, habló con los medios a la salida del centro de salud y compartió cómo vivió esta etapa que, según él mismo admitió, “le cambió la vida”.

“Cuando me dieron el alta, pensé en que quiero ver a mis hijas. Es lo que más quiero”, expresó emocionado al recordar a Aimé y Laia, las gemelas que tuvo junto a Daniela Celis. Su primera declaración no solo reflejó alivio, sino también el profundo amor que siente por sus hijas, quienes fueron su mayor motor durante los días más críticos.

Con una voz pausada y la emoción a flor de piel, Thiago se refirió al impacto que tuvo el accidente en su vida: “Cambiaron muchas cosas. Te cambia la manera de pensar y de disfrutar la vida”, reconoció. Vale destacar que el ex participante de Gran Hermano permaneció varios días en coma inducido y fue sometido a tres cirugías.

Qué dijo sobre los rumores de casamiento con Daniela Celis

En los últimos días, circularon versiones sobre una supuesta propuesta de matrimonio a Daniela Celis durante su internación. Ante la consulta de los periodistas, Thiago decidió aclararlo con una sonrisa: “Eso no... Nunca dije yo. Si se da, se verá por las redes... Estamos acá...”, respondió entre risas, evitando entrar en detalles sobre la situación sentimental con la madre de sus hijas.