Alerta por lo que dijo Daniela Celis sobre Thiago Medina: "Sigue"

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina.

La expareja y madre de las hijas de Thiago Medina, Daniela Celis, dio nuevos detalles sobre el estado de salud del ex participante de Gran Hermano, quien el 12 de septiembre sufrió un accidente mientras manejaba su moto y estuvo durante semanas en terapia intensiva.

En su cuenta de Instagram, Daniela Celis comunicó el parte médico a quienes le habían consultado por el estado de salud de Thiago. "Thiago sigue dando pasos gigantes", comenzó en sus historias.

"De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral", continuó la ex Gran Hermano.

Luego, la mediática expresó: "Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Como siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital".

La recuperación de Thiago Medina

El martes, Daniela Celis también había actualizado el estado de salud de Thiago. Según contó la madre de sus hijos en diálogo con Telefe, el joven “come solo, camina con ayuda y ya puede mantener conversaciones”. Además, comenzó una rutina de ejercicios para fortalecer su cuerpo y recuperar movilidad. Los médicos aseguran que todavía quedan semanas de seguimiento, pero que los avances son alentadores. “Él dice que volvió a nacer”, relató Daniela. “Sabe que estuvo muy grave y agradece estar vivo. Lo único que quiere es volver a su casa y abrazar a sus hijas”.