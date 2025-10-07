Qué se sabe de Thiago Medina y su recuperación.

Después de más de tres semanas internado y tras haber estado al borde de la muerte, Thiago Medina atraviesa un proceso de recuperación que mezcla alivio, paciencia y nuevos desafíos. El joven, que sufrió un grave accidente en moto a mediados de septiembre, ya dejó la terapia intensiva y se encuentra en sala común, acompañado por su familia y bajo control médico permanente.

El cuadro clínico de Thiago había sido crítico: permaneció 23 días en coma inducido, fue operado en tres oportunidades, le extirparon el bazo y sus pulmones estuvieron gravemente comprometidos. Durante los momentos más delicados, los médicos incluso evaluaron realizarle una traqueotomía. Sin embargo, su evolución fue tan favorable que los profesionales que lo atienden la describen como “un milagro”.

Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas, contó en distintos programas que Thiago atraviesa ahora una etapa de rehabilitación y apoyo psicológico. “Él quiere irse ya, tiene mucha ansiedad, no quiere saber más nada. Es increíble la voluntad y la fuerza que tiene. Los médicos no pueden entender su evolución”, relató con emoción.

La influencer también explicó que el joven aún no recuerda los detalles del accidente: “Él sabe lo que pasó, pero no tiene memoria del momento del impacto. Está con asistencia psicológica para procesarlo de a poco. Su cuerpo estuvo mucho tiempo inmóvil y por eso ahora está haciendo ejercicios para recuperar fuerza”.

La rehabilitación de Thiago paso a paso

Tras despertar del coma y salir de terapia intensiva, Thiago Medina inició un proceso de rehabilitación física y cognitiva. Según contó Daniela Celis, el joven “come solo, camina con ayuda y ya puede mantener conversaciones”. Además, comenzó una rutina de ejercicios para fortalecer su cuerpo y recuperar movilidad. Los médicos aseguran que todavía quedan semanas de seguimiento, pero que los avances son alentadores. “Él dice que volvió a nacer”, contó Daniela, emocionada. “Sabe que estuvo muy grave y agradece estar vivo. Lo único que quiere es volver a su casa y abrazar a sus hijas”.