Daniela Celis contó cómo quedó el "cuerpo" de Thiago Medina tras salir de terapia

Daniela Celis reveló cómo se encuentra la salud de Thiago Medina.

Luego de un mes atravesado por la preocupación y la esperanza, Thiago Medina continúa dando señales de mejoría tras el grave accidente en moto que lo dejó internado. Este lunes, Daniela Celis compartió novedades alentadoras en Patria y Familia, el programa de Luzu TV del que forma parte, y conmovió con sus palabras sobre la evolución de su expareja.

“Habla, se mueve, camina, está en rehabilitación porque su cuerpo estuvo mucho tiempo quieto”, contó la influencer con una sonrisa que reflejaba alivio. Según explicó, el joven avanza paso a paso en su recuperación y ya logró retomar algunas actividades básicas por sí mismo. “Está comiendo solo; hasta ayer le estaba dando de comer yo. Son todos pasitos chiquititos que siempre van para evolución. Él tiene mucha fuerza de voluntad, que eso es lo importante”, agregó Daniela, visiblemente emocionada por los progresos que describió.

La ex participante de Gran Hermano también reveló que Thiago mantiene un único deseo: reencontrarse con sus hijas. “Él quiere ya salir de ahí, estar en casa con las nenas es lo único que repite todo el tiempo. Pero falta todavía un poquitito más para que esté del todo bien. Es todo un proceso”, sostuvo “Pestañela”, como la apodan sus seguidores, en referencia a Laia y Aimé, las mellizas que tuvieron juntos.

La secuela de memoria de Thiago Medina

A 24 días del accidente, Thiago Medina atraviesa una recuperación física y emocional que avanza de forma lenta pero constante. Daniela Celis reveló que, aunque el joven ya puede hablar y desplazarse, todavía no recuerda del todo lo ocurrido.“Siento que él todavía no es consciente de la magnitud y la gravedad que fue el accidente”, explicó en Patria y Familia.

“No se acuerda todo, no se acuerda cómo fue el accidente”, agregó. La ex Gran Hermano detalló que el ex participante recibe asistencia psicológica para acompañar el proceso: “Estamos contando con asistencia psicológica que de a poco le va a ir contando, según lo que él pregunta, cómo fue, qué fue lo que pasó”.