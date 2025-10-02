Daniela compartió una gran noticia sobre la salud de Thiago.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, se mantiene internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega ubicado en Moreno, luego del accidente víal que sufrió el 12 de septiembre en dicha localidad. Desde entonces, sus familiares y amigos lo han estado acompañando tanto de manera presencial como espiritual, incluyendo a Daniela Celis, madre de sus dos hijas.

Esta última se ha tornado en una suerte de portavoz, contándole a la gente mediante comunicados en redes sociales como iba evolucionando el cuadro del joven. En sus últimas publicaciones, dejó entrever que había una mejoría cada vez más notable, siendo la muestra más contundente lo que comentó este jueves 2 de octubre.

Daniela Celis y una gran noticia sobre la salud de Thiago Medina

La también exjugadora de "la casa más famosa del país", donde de hecho conoció a quien sería el padre de Laia y Aimé, compartió una nueva historia de Instagram con los grandes avances en la salud de su expareja. "¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones!", mencionó primeramente, agregando que "ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación" y, como hito más destacado, que ya prescinde de ayuda alguna para poder respirar adecuadamente.

"No requiere asistencia ni cánula de oxígeno", fue lo que declaró la mujer, junto a un emoji de una estrella con gran fulgor. Cabe recordar que la asistencia mecánica ya la había dejado de lado, aunque hasta hoy seguía precisando la referida cánula de oxígeno. "Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él", sumó.

Daniela Celis y una nueva historia de Instagram sobre la salud de Thiago.

Finalmente, Daniela repartó nuevamente en sendos agradecimientos, aunque en esta oportunidad hizo uno en especial: "Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez". Seguido a ello, no se olvidó de "todos los que nos acompañan en este camino".