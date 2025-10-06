Conmoción por lo que se supo de Thiago Medina tras salir de terapia: “Coma farmacológico”

Conmoción por lo que se supo de Thiago Medina tras salir de terapia.

Tres semanas han pasado desde el accidente víal sufrido por Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, mientras manejaba su moto en Moreno. El mismo lo llevó a ser internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ha permanecido desde entonces.

En estos 21 días se ha visto acompañado por su familia y seres queridos, incluyendo a Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas y quien se ha erigido como una suerte de "portavoz" sobre el cuadro del joven, al publicar asiduamente comunicados sobre su respectiva evolución. Su hermana más mediática, Camila, también ha hecho sendos videos sobre él. Mediante los mismos han evidenciado también la aliciente mejoría del otrora jugador de la "casa más famosa del país", que ha llegado a dejar de depender de la respiración mecánica.

Nueva información sobre la situación de Thiago

Detalles novedosos han surgido acerca de la recuperación de Thiago, señalados por el periodista Ángel de Brito. A través de un tuit, el reconocido trabajador de prensa dio una de las noticias más esperadas hasta ahora: "Thiago dejó terapia". "Tres operaciónes. Respira solo. Está en sala comun", añadió.

"El ex Gran Hermano ya no requiere asistencia respiratoria. Con el último parte médico, su familia está cada vez más esperanzada. Come, se comunica y se reencontró con su familia", sostuvo el conductor de LAM, haciendo una recapitulación de los hechos: "El joven Thiago Medina, de 22 años, conocido por su participación en el reality Gran Hermano edición 2022, evoluciona favorablemente en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. Thiago lleva 20 días de internación a raíz del grave accidente que sufrió cuando se trasladaba en una moto que chocó con un auto en la localidad de Francisco Álvarez".

Por otra parte, agregó declaraciones de la directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero, que confesó que "el cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax".

"Las autoridades del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dijeron que el paciente ya se encuentra en una habitación general. Mencionaron, también, que la pareja y toda la familia de Thiago lo acompañan a diario y se muestran esperanzados con las últimas novedades sobre su evolución", concluyó De Brito.