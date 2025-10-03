El mensaje de Thiago Medina a sus seguidores desde su internación

Las primeras palabras de Thiago Medina a sus seguidores desde su internación.

La recuperación de Thiago Medina empieza a dar señales concretas de esperanza. A más de tres semanas del accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, reveló en redes sociales que el joven atraviesa un momento de franca mejoría.

En una historia de Instagram, Celis destacó que el ex Gran Hermano ya no necesita oxígeno para respirar y que, por primera vez en mucho tiempo, se lo ve con otro ánimo. “Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo”, escribió emocionada, detallando además que Thiago volvió a comer con normalidad e incluso retomó la lectura durante su estadía en el hospital.

El comunicado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina.

El dato más alentador es que, si la evolución se mantiene en esta dirección, podría abandonar la terapia intensiva en los próximos días. “Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó la influencer, transmitiendo la ilusión que rodea al entorno cercano del joven.

Celis también compartió un mensaje de agradecimiento en nombre de Medina hacia quienes no dejaron de enviarle oraciones y palabras de aliento. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”, reveló, marcando así el primer gesto público de Thiago hacia sus seguidores.

¿Qué pasó con Thiago Medina?

Thiago Medina sufrió un fuerte accidente en moto a mediados de septiembre en Moreno. Las lesiones lo llevaron directo a terapia intensiva, donde permaneció con respirador y en coma inducido durante varios días. Incluso llegó a estar al borde de la muerte y se sometió a varias cirugías complejas.

Con el paso del tiempo, los médicos lograron retirarle la asistencia mecánica y, poco a poco, su estado comenzó a estabilizarse. Hoy, con la posibilidad concreta de salir de terapia intensiva, su evolución se vive como un alivio para su familia y para quienes lo siguen desde su paso por Gran Hermano.