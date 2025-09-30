Daniela Celis brindó una inesperada noticia sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos pidiendo"

Daniela Celis compartió una grata noticia sobre la salud de Thiago.

Casi tres semanas han pasado ya desde el accidente víal sufrido por Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, que desde el 12 de septiembre ha estado internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Desde entonces ha sido tratado exhaustivamente por el equipo médico, para que pueda sortear de la mejor manera posible su cuadro clínico.

Para apoyarlo han estado siempre sus familiares y amigos, incluyendo a Daniela Celis, expareja suya y con quien comparte la crianza de sus dos hijas gemelas. La también exjugadora de "la casa más famosa del país" se ha erigido como una de las principales portavoces sobre la situación del joven, revelando tanto los avances como las complicaciones que ha atravesado.

El nuevo comunicado de Daniela Celis

Este martes 30 de septiembre, compartió información que pondrá contento a más de un seguidor, ya que deja en evidencia signos de mejoría e incluso se refiere a conversaciones con él. "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con óxigeno a través de la cánula de alto flujo", expresó primeramente.

"Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando", completó junto a un emoji de corazón, haciendo suma énfasis en el alivio que están sintiendo.

Julieta Poggio, íntima amiga de Daniela, ya había comentado en la entrega de los Martín Fierro que "Thiaguito está mucho mejor", algo que configura "una alegría enorme". "Sus avances son chiquitos, pero para nosotros significan un montón. Lo estoy acompañando con todo mi corazón", sostuvo la blonda, que también fue parte de aquella edición de Gran Hermano 2022-23 donde los tres convivieron durante meses.