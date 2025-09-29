Thiago Medina y otra dura información sobre su salud.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad bonaerense de Moreno. Y en las últimas horas se conoció una nueva información sobre su salud, que podría estar vinculada a una posible nueva operación.

Fue el periodista Fede Flowers quien, en su cuenta de X (ex Twitter) manifestó: "Sobre el estado de salud de Thiago Medina: quieren y necesitan operarlo nuevamente pero tienen que estabilizarlo. Los reflejos que tuvo fueron por la baja de sedación para sacarle el tubo, la ventaja con la que corre me dicen los médicos es que tiene el corazón joven pero tiene que ir a quirófano nuevamente".

Por su parte, la familia de Thiago Medina y Daniela Celis, quien fue su pareja hasta hace muy poco tiempo, solicitan cadenas de oración para pedir por la salud del exparticipante de Gran Hermano. Cabe destacar que ya fue sometido quirúrgicamente hace varios días, cuando repararon su parrilla costal (afectada por el accidente).

Thiago Medina y el último parte médico oficial

Desde hace más de dos semanas, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente en moto que le provocó fracturas múltiples en las costillas y complicaciones pulmonares.

En las últimas horas, tanto Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas, como Camila Deniz, hermana de Thiago, compartieron un breve pero alentador mensaje a través de sus redes sociales."Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual".

El parte, aunque escueto, trajo alivio entre sus seguidores, quienes desde el inicio del episodio siguen cada actualización médica con atención. Celis también reiteró el pedido que realiza en cada publicación.“Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas".