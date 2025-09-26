La periodista Pia Shaw y otra dura noticia sobre la salud de Thiago Medina.

Thiago Medina continúa internado a dos semanas del accidente que sufrió con su moto. Y en las últimas horas, fue la periodista Pía Shaw quien dio detalles de su estado de salud y adelantó una situación durísima que podría suceder en caso de que el ex-Gran Hermano no evolucione. "Se empezó a hablar la idea", manifestó.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias. Pudo salir de esa crisis del martes a la noche, y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueotomía que les conté que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar... porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más", aseguró Pía Shaw.

De este modo, la periodista dejó clara la idea de someter a Thiago Medina a una traqueotomía en caso de no evolucionar el cuadro que está sufriendo, principalmente, en sus pulmones. A su vez, Pía Shaw agregó: "Por suerte la fiebre no apareció. Estaban haciendo maniobras para ayudarlo, lo cambiaron de posición. Todo esto que tiene que ver con la terapia intensiva que está muy bien cuidado y por los médicos, por eso se toman entre varios decisiones que sí o sí tienen que ver cómo continúa su salud”.

Qué es "atelectasia", el problema de salud que padece Thiago Medina

Thiago Medina, de 22 años, protagonizó un accidente en su moto tras doce días permanece en estado crítico. El exparticipante de Gran Hermano fue intervenido quirúrgicamente para reparar su parrilla costal y proteger algunos órganos dañados. Sus pulmones son los más comprometidos, ya que fue diagnosticado con un cuadro de atelectasia, una obstrucción en las vías respiratorias.

De acuerdo al sitio especializado Mayo Clinic, la atelectasia es el colapso del pulmón o de una parte del pulmón que se llama lóbulo. Esto se da cuando los pequeños sacos de aire dentro del pulmón, los alvéolos, pierden oxígeno.

Suele ser una de las complicaciones respiratorias más comunes después de las cirugías, donde puede provocarse un tapón mucoso (una acumulación de esputo o flema en las vías respiratorias), pero también una de sus causas es que el paciente haya padecido un traumatismo torácico, como el producido por una caída o un accidente automovilístico, el cuadro puede impedirle respirar profundo debido al dolor y le puede provocar la compresión de los pulmones.

Esta afección puede dificultar la respiración, especialmente si la persona ya tiene una enfermedad pulmonar. El tratamiento depende de la causa del colapso y su gravedad. En el caso de Thiago, los médicos decidieron colocarlo boca abajo en la cama que ocupa dentro de cuidados intensivos. De acuerdo al último parte médico que compartió su familia, Medina se encuentra "sedado" y con pronóstico reservado.