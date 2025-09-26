Alerta por lo que se supo sobre Thiago Medina a dos semanas del accidente: "Sigue".

La panelista de A la Barbarossa Pía Shaw dio detalles sobre la salud del ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, internado en terapia intensiva desde hace dos semanas por el accidente que sufrió mientras manejaba su moto.

"Hoy se cumplen dos semanas de aquel fatal accidente. Obviamente, Thiago la sigue luchando día a día. Esto es un minuto a minuto", expresó Pía Shaw este viernes, y continuó: "Daniela ayer lo pudo ver, lo contó a través de sus redes sociales. Puso: 'Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable'".

Asimismo, la panelista de A la Barbarossa se refirió a lo que sucedió el martes a la la noche, cuando Thiago Medina sufrió "un hecho que nos preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias". "Pudo salir de esa crisis del martes a la noche y, finalmente, se hizo al otro día un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y, con respecto a la famosa traqueotomía que les conté que en algún momento, se empezó a hablar la idea", siguió y agregó: "Lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos. Y hoy siguen con ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más".

"Por suerte, la fiebre no apareció. Le están haciendo maniobras, lo cambiaron de posición. Todo esto que tiene que ver con la terapia intensiva y está muy bien cuidado con los médicos", sumó Pía Shaw, ante la atenta mirada de sus compañeras de piso.

Por qué hay menos partes médicos de Thiago Medina

Además de contar que "siguen las curaciones que tienen que ver con la cirugía que de las costillas", la panelista de Telefe explicó: "Lo importante es que en estos casos, cuando no hay novedades es porque todo sigue en esta situación. El hospital decide no estar contando todos los días a las 9 de la mañana o 6 de la tarde un parte, porque si no hay novedades, es contar pequeños avances".