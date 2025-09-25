La ex participante de Gran Hermano Daniela Celis comunicó una triste noticia sobre Thiago Medina, papá de sus dos hijas que está internado en terapia intensiva desde el viernes 12 de septiembre, fecha en que sufrió un accidente mientras manejaba su moto.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los porqué", comenzó el texto que Daniela Celis publicó en su cuenta de Instagram.

Luego, contó: "Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar. Ayer 24 de septiembre tenía mi primera función en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también. Paré mi vida por ellas, por él. Les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían que lo recibo siempre".

"Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también", siguió y concluyó: "Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama".

El último parte médico de Thiago Medina

El miércoles al mediodía, las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno difundieron un nuevo parte médico de Thiago Medina. "El paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios", indicó el parte y añadió: "En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables".