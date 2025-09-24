La decisión que tomaron los médicos de Thiago Medina: "Se resolvió"

La decisión que tomaron los médicos de Thiago Medina.

Se conoció el nuevo parte médico del ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente mientras manejaba su moto. Allí, se detalló una decisión que tomó el cuerpo médico.

Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde las autoridades médicas difundieron un nuevo parte médico en el que anunciaron un cambio en el esquema de antibióticos del ex Gran Hermano.

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", indicó el parte y continuó: "En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios".

"En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", añadió el parte médico.

La decisión que tomaron los médicos de Thiago Medina.

Qué dijo la hermana de Thiago Medina

El martes por la noche, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, escribió en su cuenta de Instagram: "Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón", expresó Camila y agregó: "Que Dios haga un milagro en su vida, pongamos todos en oración a Thiago. Les pido que lo pongamos en oración, se los pido con una mano en el corazón. Quiero que Dios toque sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración".