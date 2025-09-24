Qué es "atelectasia", el problema de salud de Thiago Medina tras el accidente: el parte médico

Qué es "atelectasia", el problema de salud de Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina lleva 12 días internado en terapia intensiva el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras el accidente que sufrió con su moto. Su familia confirmó que padece un cuadro de atelectasia. ¿De qué se trata esta afección que complica sus pulmones?

Medina, de 22 años, protagonizó un accidente en su moto tras doce días permanece en estado crítico. El ex gran hermano fue intervenido quirúrgicamente para reparar su parrilla costal y proteger algunos órganos dañados. Sus pulmones son los más comprometidos, ya que fue diagnosticado con un cuadro de atelectasia, una obstrucción en las vías respiratorias.

De acuerdo al sitio especializado Mayo Clinic, la atelectasia es el colapso del pulmón o de una parte del pulmón que se llama lóbulo. Se da cuando los pequeños sacos de aire dentro del pulmón, los alvéolos, pierden oxígeno.

Suele ser una de las complicaciones respiratorias más comunes después de las cirugías, donde se puede generar un tapón mucoso (una acumulación de esputo o flema en las vías respiratorias), pero también una de sus causas es que el paciente haya padecido un traumatismo torácico, como el producido por una caída o un accidente automovilístico, el cuadro puede impedirle respirar profundo debido al dolor y le puede provocar la compresión de los pulmones.

Esta afección puede dificultar la respiración, especialmente si la personas ya tiene una enfermedad pulmonar. El tratamiento depende de la causa del colapso y su gravedad. En el caso de Thiago, los médicos decidieron colocarlo boca abajo en la cama que ocupa dentro de cuidados intensivos. De acuerdo al último parte médico que compartió su familia, Medina se encuentra "sedado" y con pronóstico reservado.

Cómo se encuentra Thiago Medina, tras el accidente

Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus dos hijas Aimé y Laia, compartió un video en Instagram en el que se refirió al estado del influencer. “Pensé en hacer este video o no, pero siento que necesito hacerlo. Quiero agradecer a cada uno que prendió una velita y que me manda fuerzas. Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón: Thiago tiene los pulmones afectados. No sé específicamente qué está pasando, no puedo transmitirlo con mis palabras”, aclaró sobre el delicado estado del ex Gran Hermano.

Y detalló que los órganos respiratorios son los que retrasan la evolución de Medina. “Solo sé que necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, manifestó en referencia a sus hijas.

"Sé que los milagros existen y sé que con la fe de muchas personas lo vamos a lograr. Por eso vengo a pedir que recemos por la sanación de los pulmones de Thiago, al santo o Dios que crean”, imploró.