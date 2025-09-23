Daniela Celis habló sobre el estado de salud de Thiago.

Pasaron ya once días desde el accidente víal sufrido por Thiago Medina en Moreno, aquel en el cual impactó con su moto a un Corsa gris y le generó unas heridas que lo obligaron a ser internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Desde entonces ha permanecido allí y se sabe que son los pulmones los órganos más afectados.

Su familia ha estado presente en todo momento con él, incluyendo a Daniela Celis, madre de sus dos hijas gemelas y expareja suya. La exparticipante de Gran Hermano suele pedir asiduamente rezos y buenas energías en nombre de él, compartiendo además algunos detalles de su estado de salud.

El nuevo parte de Daniela Celis sobre la salud de Thiago

Este martes 23 de septiembre, Daniela publicó una nueva historia de Instagram explicando un poco cómo se encuentra Thiago, dando un nivel de detalle que hasta ahora no se había difundido. "Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica", manifestó, añadiendo que "sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión".

Por otra parte, dio una buena noticia: "Se resolvió la atelectasia (NdR: el colapso de una parte del pulmón) con kinesioterapia". Sin embargo, dejó en claro que "el pronóstico es reservado", por lo que "pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él". Esto último es algo en lo que tanto ella como el resto de los familiares han hecho sumo hincapié, siendo de hecho el foco principal del último video que la otrora jugadora de "la casa más famosa del país" también publicó en sus redes.

"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. (...) Yo creo, y sé, que los milagros existen. Y sé que es mucha fe de todas las personas juntas, que podemos lograrlo, así que lo vamos a lograr. Por eso vengo acá especialmente a pedir por favor que recemos y pidamos por la sanación de los pulmones de Thiago, que evolucionen, al santo que crean y al dios que crean", manifestó en el mismo.