Daniela Celis habló sobre la salud de Thiago Medina.

La salud de Thiago Medina sigue siendo delicada luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre, y su entorno atraviesa horas de angustia. Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus gemelas Laia y Aimé, compartió un audio en A la Barbarossa (Telefe) en el que expresó cómo vive este complejo escenario.

“Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas; para que sientan mi contención también y no mi ausencia. Para estar con ellas todos estos días. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo”, confesó Daniela con la voz quebrada.

Además, describió las dificultades cotidianas que enfrenta desde que Thiago permanece en terapia intensiva: “Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera porque mi cuerpo habla”. La ex Gran Hermano reconoció que cada vez le cuesta más “conciliar el sueño” y hasta “comer” por la tensión del momento.

Qué pasó con Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto el viernes 12 de septiembre, cuando circulaba por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. Tras el fuerte impacto con un automóvil, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.