Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva tras el violento choque que sufrió hace ya más de una semana, aquel viernes 12 de septiembre en que impactó de frente con su moto a un Corsa, cuando circulaba por la noche en Moreno. Desde entonces ha permanecido en el Hospital Mariano y Luciago de la Vega, a la que concurren familiares y amigos íntimos para acompañarlo en la lucha que está transitando.

Dentro de ese grupo se encuentra Daniela Celis, expareja suya y madre de sus dos hijas gemelas, Aimé y Laia. La mujer asiduamente aparece frente a las cámaras para explicar cómo se encuentra él, así como también se encarga de pedir constantemente los rezos de la gente y que acompañen espiritualmente. En esta oportunidad, se volcó a sus redes sociales para dar una nueva actualización sobre el estado del ex participante de Gran Hermano.

A través de una historia en Instagram, Daniela señaló que "Thiago se encuentra estable", pero que cuenta aún con "asistencia respiratoria mecánica" y que "permanece sedado", aunque "sin drogas para la presión". Además, reveló que "el órgano más afectado son sus pulmones", añadiendo que "es un día a día su evolución" y solicitando "sanación del cielo para que mejoren".

"La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos pedido de oración para Thiago Agustín Medina", concluyó. Con el correr de los días se ha visto apoyada por otros ex competidores de "la casa más famosa del país" y que son parte de su día a día, como Julieta Poggio. De la misma forma también se la ha visto con miembros de la familia Medina, incluyendo a Camila, de fuerte presencia en los medios desde que su hermano saltó a la fama.