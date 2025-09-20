Alerta por el comunicado de la hermana de Thiago Medina tras la operación: "Uno de los momentos más difíciles"

Alerta por el comunicado de la hermana de Thiago Medina tras la operación.

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, se expresó en las redes sociales tras la operación del exparticipante de Gran Hermano. La protagonista, también conocida por su paso por Cuestión de peso, decidió contar cómo está su familia luego de la intervención quirúrgica.

Si bien la operación fue exitosa, la hermana de Thiago Medina aseguró: “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente. Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan".

"Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre", manifestó Camila Deniz, quien de este modo finalizó su comunicado emitido a través de Instagram.

El papá de Thiago Medina dio detalles de la operación de su hijo

Thiago Medina salió de la operación en forma exitosa, siendo que se pudo reparar su pared costal. Sin embargo, tras la intervención quirúrgica, fue su padre Julio quien enfrentó los micrófonos y contó más detalles sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano.

Antes de hablar su padre, fue Daniela Celis quien explicó: "Él está estable, en terapia intensiva. Seguimos con el pedido de cadena de oración porque es día a día, hora a hora, depende de cómo evoluciona. Creo mucho en Dios y en toda la gente que prende una vela. Siento las energías que nos mandan, gracias a eso Thiago está bien y seguimos pidiendo que siga evolucionando y se pueda despertar”.

Tras las palabras de Daniela Celis, el papá de Thiago Medina hizo hincapié en el estado del "pulmón" dañado a raíz del accidente: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”.