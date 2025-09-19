La familia de Thiago Medina más unida que nunca a una semana de su accidente.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa en estado delicado luego del grave accidente en moto que sufrió días atrás. El joven fue operado por segunda vez en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, y permanece en terapia intensiva, según confirmaron los últimos partes médicos.

Desde temprano, familiares y amigos se acercaron al centro de salud para acompañarlo y compartir fuerzas. Entre ellos se encontraban Daniela Celis —su expareja y madre de sus hijas—, Nacho Castañares y Mora Jabor. En sus redes sociales, Celis publicó una foto junto a ellos y un mensaje que conmovió a todos: “Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias. Sigamos todos unidos”.

Los seres queridos de Thiago siguen pidiendo cadena de oración.

La familia de Thiago agradeció el apoyo constante de los seguidores que se sumaron a las cadenas de oración y pidieron continuar enviando energía positiva en este momento tan difícil. “Todos con Thiago Agustín Medina”, fue la frase que resumió la unión de sus seres queridos en estas horas de incertidumbre.

Cómo salió la operación de Thiago Medina

Tras varias horas en el quirófano, Daniela Celis llevó tranquilidad a través de una historia en Instagram: “Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. Estable. En este momento no requiere droga para la presión”.

La ex Gran Hermano agregó: “Esperamos su evolución. Mantenemos pedido cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llega”. La familia, unida, sigue aguardando la recuperación del joven mientras confía en su fortaleza. El joven continuará internado y monitoreado en las primeras 48 horas tras la operación.