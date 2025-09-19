Terminó la operación de Thiago Medina y hay nuevo comunicado sobre su salud: "Permanece"

El nuevo comunicado sobre la salud de Thiago Medina tras la operación.

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente y Daniela Celis compartió un comunicado en Instagram contando cómo está el exparticipante de Gran Hermano tras la operación. "Recién salió de quirófano", expresó la madre de sus dos hijas.

"Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. Mantenemos pedido cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llega", aseguró Daniela Celis.

Venus Psíquica predijo el éxito en la operación de Thiago Medina

La vidente Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que está en terapia intensiva y fue sometido con éxito a una operación tras el accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Qué dijo la vidente.

"Hoy 18 de septiembre de 2025, 5.57 PM de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina", comenzó Venus Psíquica en el video que compartió en sus redes sociales. "Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo", agregó.

Luego, la vidente sentenció: "Lo hicimos y queremos decirles que vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida".