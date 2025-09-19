Alerta por lo que dijeron los médicos sobre la operación de Thiago Medina: "Varias".

Se conoció el nuevo parte médico del ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, internado desde el viernes pasado por un accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Cómo está su estado de salud.

"El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa", explicaron las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.

En el parte, es especificó que hay equipos de cirugía de ese hospital trabajando "en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires". Los médicos "intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal".

"El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma y la evolución correspondiente", añadieron en el parte. El próximo parte médico sobre Thiago Medina se conocerá a las 18.

Piden que continúe la cadena de oración por Thiago Medina

En su cuenta de Instagram, Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano y mamá de las dos hijas de Thiago Medina, expresó: "Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina". Y en este viernes lluvioso, añadió: "Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Sigamos todos unidos".