Venus Psíquica predijo qué le va a ocurrir a Thiago Medina tras la operación: “Va a pasar”

La vidente Venus Psíquica compartió en sus redes sociales el video con la videncia sobre la salud de Thiago Medina.

La vidente Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que está en terapia intensiva y fue sometido a una operación tras el accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Qué dijo la vidente.

"Hoy 18 de septiembre de 2025, 5.57 PM de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina", comenzó Venus Psíquica en el video que compartió en sus redes sociales. "Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo", continuó.

Luego, la vidente continuó: "Lo hicimos y queremos decirles que vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida".

"Sí que va a pasar mucho tiempo en terapias, en operaciones, para poder seguir adelante, pero lo bueno es que va a poder seguir viviendo bien y que se va a recuperar de a poco, progresivamente", añadió.

La vidente Venus Psíquica compartió en sus redes sociales el video con la videncia sobre la salud de Thiago Medina.

La recuperación de Thiago Medina, según Venus Psíquica

La vidente consideró que el ex Gran Hermano "se va a poder recuperar de a muy poco, progresivamente" y, aunque tal vez no va a "ser el mismo de antes", sí va a "poder lograr una nueva vida y feliz".

"También veo un chico que va a quedar con problemas psicológicos, con graves problemas psicológicos, por todo lo que ha pasado, por todo lo que tiene que enfrentar aún", agregó y concluyó: "También se va a recuperar de ello de a poco, va a pasar un tiempo con ayuda médica, con operaciones, pero va a poder salir adelante".