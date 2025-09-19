Venus Psíquica predijo qué le va a ocurrir a Thiago Medina tras la operación: “Va a pasar”

La vidente Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que está en terapia intensiva y fue sometido a una operación tras el accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Qué dijo la vidente.
"Hoy 18 de septiembre de 2025, 5.57 PM de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina", comenzó Venus Psíquica en el video que compartió en sus redes sociales. "Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo", continuó.
Luego, la vidente continuó: "Lo hicimos y queremos decirles que vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida".
"Sí que va a pasar mucho tiempo en terapias, en operaciones, para poder seguir adelante, pero lo bueno es que va a poder seguir viviendo bien y que se va a recuperar de a poco, progresivamente", añadió.
La recuperación de Thiago Medina, según Venus Psíquica
La vidente consideró que el ex Gran Hermano "se va a poder recuperar de a muy poco, progresivamente" y, aunque tal vez no va a "ser el mismo de antes", sí va a "poder lograr una nueva vida y feliz".
"También veo un chico que va a quedar con problemas psicológicos, con graves problemas psicológicos, por todo lo que ha pasado, por todo lo que tiene que enfrentar aún", agregó y concluyó: "También se va a recuperar de ello de a poco, va a pasar un tiempo con ayuda médica, con operaciones, pero va a poder salir adelante".