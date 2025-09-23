Telefe confirmó la peor noticia sobre los pulmones de Thiago Medina: "Fue diagnosticado"

El canal en donde se hizo famoso Thiago Medina confirmó una triste noticia sobre sus pulmones.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, y en las últimas horas se conoció un nuevo diagnóstico sobre sus pulmones. Fue la cuenta oficial de Telefe en X (ex Twitter) quien confirmó la noticia. "Fue diagnosticado", aseguraron.

"Novedades en la salud de Thiago Medina: fue diagnosticado con atelectasia y permanece en terapia intensiva", escribieron desde Telefe, adjuntando un video del programa A la Barbarossa. Dentro del material audiovisual, se pudo escuchar la palabra del neumonólogo Guillermo Montiel, quien explicó qué es la atelectasia.

"Es una disminución del volumen del pulmón. Se desinfla porque no le llega el aire o está comprimido desde afuera", comenzó diciendo Montiel, y agregó: "Lo que se suele ver en los pacientes con respirador es que se producen los mocos, y al estar más espesos pueden tapar el conducto. Y así el pulmón se va desinflando. Eso favorece la infección y genera que la sangre que pase por el pulmón sea pobre en oxígeno".

Las noticias de último momento sobre la salud de Thiago Medina

Por el momento, ese es el cuadro de salud de Thiago Medina, quien fue operado el viernes pasado con éxito. En la intervención quirúrgica se reparó su parrilla costal, que fue la más afectada en el accidente y la que provocó que hoy sus pulmones sufran la atelectasia.