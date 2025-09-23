Daniela y un nuevo video sobre la salud de Thiago.

Han pasado ya diez días desde aquel accidente vial sufrido por Thiago Medina, el cual lo llevó a ser internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Desde entonces ha permanecido con un pronóstico más que reservado, teniendo como órganos más comprometidos los pulmones, luego del violento impacto de la moto que manejaba con un Corsa gris en horas de la noche.

Además de los partes médicos del centro médico, otra fuente de información respecto a la evolución del paciente han sido sus familiares y vínculos más cercanos, incluyendo a Daniela Celis, padre de sus dos hijas. La otrora participante de Gran Hermano en reiteradas oportunidades le ha pedido a sus seguidores que eleven oraciones y envíen energías, para una pronta recuperación de su expareja, así como también ha compartido detalles sobre su situación.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina?

En su posteo más reciente, Daniela mencionó que pensó "mucho en si hacer este video o no, y la verdad yo siento que necesito hacerlo" para poder "agradecerle a todos ustedes, a cada uno que ora, que prende una velita, que me manda fuerzas y que sé que está con nosotros y con la familia de Thiago, con las nenas", mencionado que están "todos orando, rezando por él, por su evolución".

Posterior a eso, mencionó: "Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los pulmones como los órganos más afectados, no sé específicamente qué está pasando y no puedo transmitirlo con las palabras justas, porque no quiero decir algo que no es, solamente sé que necesito que sanen esos pulmones, sí o sí necesito que sanen esos pulmones, para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras".

Thiago Medina junto a sus hijas y su expareja, Daniela Celis.

"Son muy importantes sus pulmones y yo creo, y sé, que los milagros existen. Y sé que es mucha fe de todas las personas juntas, que podemos lograrlo, así que lo vamos a lograr. Por eso vengo acá especialmente a pedir por favor que recemos y pidamos por la sanación de los pulmones de Thiago, que evolucionen, al santo que crean y al dios que crean", concluyó.