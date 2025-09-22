Camilota se quebró al hablar de la salud de su hermano Thiago.

Han pasado ya diez días desde que Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, fue ingresado en una sala de terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, luego del violento accidente víal que sufrió el viernes 12 de septiembre por la noche. Desde entonces, la información que ha trascendido se reparte entre los partes médicos del nosocomio y lo que comenta la familia a través de las redes sociales.

Dentro de este último grupo se encuentra Camila Medina, la mediática hermana del joven que alguna vez entró a "la casa más famosa del país" y que desde entonces ha tenido fuerte presencia en la televisión (incluyendo una incursión en Cuestión de Peso). En un video publicado recientemente, la mujer habló respecto a la salud de Thiago, aunque sin poder evitar quebrarse en el medio.

¿Qué dijo Camila sobre la salud de su hermano Thiago?

Los hermanos Camila y Thiago Medina.

"Hola gente, ¿cómo están? Vengo a pedirle a todos aquellos que son creyentes, que oremos por la vida de Thiago Agustín Medina", manifestó primeramente Camilota, reiterando el pedido de rezos como bien vienen haciendo desde el ingreso de su hermano al sanatorio. Respecto a cómo se encuentra él, manifestó: "Está con los pulmones comprometidos, ayer y hoy tuvo fiebre. Les pido de todo corazón, como hermana y como todos los que estamos pasando por un mal momento, que oremos por él".

"Oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva, pero en este momento me tocó a mí tocar esto, con mi familia", repitió, señalando que "Brisa también está mal, todo lo que le está pasando le está afectando, porque es melliza de Thiago". "Les pido con desesperación, como hermana, que oremos por él", concluyó con la voz ya quebrada y notablemente confungida por la situación que atraviesa Thiago.