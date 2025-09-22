La hermana de Thiago Medina actualizó su estado de salud.

Brisa Medina, hermana melliza del ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, internado desde el 12 de septiembre tras sufrir un accidente mientras manejaba su moto, dio detalles sobre el estado de salud de su hermano y pidió que continúen las cadenas de oración.

"Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión", explicó Brisa Medina en una historia de Instagram que publicó el domingo por la tarde. "Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren", continuó.

Luego, informó: "La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina".

La insistencia con las cadenas de oración

En la mañana del lunes. unas horas después de actualizar el estado de salud de Thiago Medina, su hermana Brisa expresó en el mismo canal de comunicación: "Queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina. Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en este momento".

"Cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante", añadió la melliza del ex participante de Gran Hermano.