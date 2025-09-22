El desesperado pedido de Daniela Celis por Thiago Medina: "Te lo imploro"

El desesperado pedido de Daniela Celis por Thiago Medina: "Dios mío".

La ex participante de Gran Hermano Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago Medina, internado desde el viernes 12 de septiembre tras sufrir un accidente en su moto, hizo un desesperado pedido en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Daniela Celis publicó un video del 21 de septiembre del año pasado, Día de la Primavera, cuando Thiago llegó a su casa con un ramo de flores amarillas para ella y uno para cada una de sus hijas.

"Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro", escribió la ex Gran Hermano el domingo en el texto que acompañó el video. Además, aclaró que se trataba de algo que había sucedido un año atrás.

Daniela Celis y Thiago Medina tienen dos hijas.

Cómo está Thiago Medina tras la operación

El viernes pasado, a Thiago Medina se le realizó una cirugía torácica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, que duró varias horas. "La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias", indicaron las autoridades médicas del centro de salud tras la intervención quirúrgica.

Sin embargo, este lunes, Pía Shaw advirtió en A la Barbarossa: "Lamentablemente, tengo que decir que volvió la fiebre. Están buscando nuevos antibióticos". "Se entiende que los órganos más afectados y sensibles son los pulmones. Él está intubado para poder respirar. A las 13hs va a salir el parte médico", agregó la panelista del programa que conduce Georgina Barbarossa y que sale por Telefe.