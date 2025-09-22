La periodista Pia Shaw y un inesperado comunicado tras la operación de Thiago Medina.

Thiago Medina continúa luchando por su vida y, si bien fue operado exitosamente el pasado viernes, ahora se conoció una nueva información que entristeció a los televidentes. Fue la periodista Pía Shaw quien, en A la Barbarossa, se encargó de dar a conocer la última novedad: "Lamentablemente tengo que decirlo".

El pasado viernes, Thiago Medina fue operado para reparar la parrilla costal que fue gravemente herida tras el accidente. Y si bien pasó todo el fin de semana sin fiebre, este lunes la temperatura volvió a subir. "Lamentablemente, tengo que decir que volvió la fiebre. Están buscando nuevos antibióticos", aseguró Pía Shaw.

"Se entiende que los órganos más afectados y sensibles son los pulmones. Él está intubado para poder respirar. A las 13hs va a salir el parte médico", agregó la periodista de A la Barbarossa. De este modo, sólo resta esperar a la información oficial que sale desde el hospital ubicado en Moreno, en donde Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva.

Venus Psíquica predijo qué le va a ocurrir a Thiago Medina tras la operación

La vidente Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que está en terapia intensiva y fue sometido a una operación tras el accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Qué dijo la vidente.

"Hoy 18 de septiembre de 2025, 5.57 PM de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina", comenzó Venus Psíquica en el video que compartió en sus redes sociales. "Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo", continuó.

Luego, la vidente continuó: "Lo hicimos y queremos decirles que vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida".