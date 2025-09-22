Thiago Medina continúa luchando por su vida y, si bien fue operado exitosamente el pasado viernes, ahora se conoció una nueva información que entristeció a los televidentes. Fue la periodista Pía Shaw quien, en A la Barbarossa, se encargó de dar a conocer la última novedad: "Lamentablemente tengo que decirlo".
El pasado viernes, Thiago Medina fue operado para reparar la parrilla costal que fue gravemente herida tras el accidente. Y si bien pasó todo el fin de semana sin fiebre, este lunes la temperatura volvió a subir. "Lamentablemente, tengo que decir que volvió la fiebre. Están buscando nuevos antibióticos", aseguró Pía Shaw.
"Se entiende que los órganos más afectados y sensibles son los pulmones. Él está intubado para poder respirar. A las 13hs va a salir el parte médico", agregó la periodista de A la Barbarossa. De este modo, sólo resta esperar a la información oficial que sale desde el hospital ubicado en Moreno, en donde Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva.
Venus Psíquica predijo qué le va a ocurrir a Thiago Medina tras la operación
La vidente Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la salud de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano que está en terapia intensiva y fue sometido a una operación tras el accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Qué dijo la vidente.
"Hoy 18 de septiembre de 2025, 5.57 PM de horario uruguayo, hicimos la videncia a un chico argentino, Thiago Medina", comenzó Venus Psíquica en el video que compartió en sus redes sociales. "Muchas personas me han preguntado por favor que viera la videncia y viera qué iba a pasar con el chico del accidente tan grave que tuvo", continuó.
Luego, la vidente continuó: "Lo hicimos y queremos decirles que vimos a un chico muy triste y muy desesperado, bien por lo que está pasando, muy nervioso, muy inquieto. Pero les quiero decir que, a pesar del accidente tan grave que tuvo, el chico va a sobrevivir y va a estar bien y va a poder tener una nueva vida".