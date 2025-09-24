La hermana de Thiago Medina comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

Thiago Medina continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad de Moreno. Hace 12 días que está internado en terapia intensiva tras el choque que sufrió con su moto, razón por la cual debieron intervenirlo quirúrgicamente para reparar su parrilla costal. Sin embargo, cuando la esperanza llegaba acompañada de una evolución, su hermana Camila comunicó una noticia muy triste.

A través de sus redes sociales, Camila Deniz confirmó que Thiago Medina empeoró y está transitando horas críticas. Sus pulmones, que venían siendo hasta ahora los órganos más comprometidos bajo un cuadro de atelectasia, dejaron de saturar correctamente y por esta razón los médicos decidieron ponerlo boca abajo en la cama que ocupa dentro de cuidados intensivos.

"Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón", manifestó Camila, mediante un video publicado en Instagram. A su vez, agregó: "Que Dios haga un milagro en su vida, pongamos todos en oración a Thiago. Les pido que lo pongamos en oración, se los pido con una mano en el corazón. Quiero que Dios toque sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración".

Qué es la atelectasia, lo que padece Thiago Medina en los pulmones

"Es una disminución del volumen del pulmón. Se desinfla porque no le llega el aire o está comprimido desde afuera", comenzó diciendo el neumonólogo Guillermo Montiel en Telefe, y agregó: "Lo que se suele ver en los pacientes con respirador es que se producen los mocos, y al estar más espesos pueden tapar el conducto. Y así el pulmón se va desinflando. Eso favorece la infección y genera que la sangre que pase por el pulmón sea pobre en oxígeno".