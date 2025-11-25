Votaciones regionales del sur de Italia ensombrecen perspectivas de Meloni para 2027

FOTO ARCHIVO: La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mira mientras comparece en el Senado

v (Reuters) -Las importantes victorias de la oposición en las elecciones regionales del sur de Italia ponen de manifiesto las grietas en el dominio del bloque conservador en el poder, lo que plantea dudas sobre la capacidad de la primera ministra Giorgia Meloni para asegurarse un segundo mandato en las próximas elecciones nacionales, dijeron analistas.

Las elecciones regionales celebradas este año en toda Italia se saldaron con un empate a 3 entre los dos principales bandos políticos, pero las convincentes victorias de los partidos de centroizquierda en Campania y Apulia les dieron esperanzas de poder impedir que Meloni se alzara con la victoria absoluta en 2027.

"Llevamos meses escuchando la misma cantinela: Giorgia Meloni no tiene rivales, es invencible, no hay alternativa a ella. Los resultados en Campania y Apulia (...) demuestran que hay una alternativa", escribió el senador centrista y ex primer ministro Matteo Renzi en la plataforma de redes sociales X.

Aunque la coalición de Meloni -que incluye a su partido Hermanos de Italia, Forza Italia y la Liga de extrema derecha- supera a sus rivales en las encuestas nacionales, su control del poder podría aflojarse si los partidos de centroizquierda replican sus alianzas regionales a nivel nacional.

Meloni y sus aliados se hicieron con el poder en 2022, porque los dos principales partidos de centroizquierda -el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas- no lograron formar una alianza antes de las elecciones, lo que dividió el apoyo de la oposición en varias elecciones clave.

Esto resultó especialmente costoso en la cámara alta del Senado, donde los partidos de derecha, trabajando al unísono, ganaron 120 de los 200 escaños en juego, con un apoyo especialmente centrado en el norte.

Los primeros ministros italianos necesitan una mayoría en ambas cámaras del Parlamento para gobernar, por lo que el voto del sur es vital.

Lorenzo Pregliasco, de la empresa de sondeos YouTrend, afirmó que una alianza de centroizquierda a nivel nacional podría suponer un problema para la coalición de Meloni. "Hay unas 20 circunscripciones decisivas en el centro-sur que actualmente están en manos (conservadoras). Si los pierden, podría haber un parlamento indeciso", afirmó.

(Editado en español por Juana Casas)