Alerta por el comunicado de la hermana de Thiago Medina: “Hoy quiero abrir mi corazón”

La hermana de Thiago Medina hizo una profunda reflexión a más de dos semanas del grave accidente.

Después de más de dos semanas cargadas de incertidumbre, miedo y cansancio, la familia de Thiago Medina empieza a respirar un poco más aliviada. El exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece internado desde el grave accidente en moto que sufrió, pero en los últimos días los signos de mejoría comenzaron a multiplicarse. En este contexto esperanzador, su hermana Camila Deniz publicó un mensaje en redes sociales que conmovió a miles de seguidores.

“Hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes. Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y no había salida. Pero hoy, gracias a Dios, y a la fe y la fuerza de la oración, ¡mi hermano está mejorando!”, escribió la influencer en una historia de Instagram. Sus palabras fueron un gran descargo luego de todo lo ocurrido en los últimos días.

En su publicación, Camila también resaltó el rol fundamental del acompañamiento colectivo. “Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, oración, cada palabra de aliento que me sostenía en cada momento de dolor. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba. Que esto nos sirva para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar”, expresó.

Las primeras palabras de Thiago Medina tras dos semanas en coma

Daniela Celis compartió días atrás un video el emocionante momento en el que pudo hablar con su expareja y padre de sus hijas: “Hola. Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100 por ciento bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha y reacciona y nada más. Y les quería compartir esto con ustedes también, agradecerles porque estoy muy feliz. Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. ‘¿Y las nenas y las nenas y las nenas y las nenas?’, dijo. Mi vida".