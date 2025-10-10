La decisión de Thiago Medina y Daniela Celis tras el alta: “Ellos se aman”

Qué se sabe de la relación de Daniela Celis y Thiago Medina.

La historia de Thiago Medina y Daniela Celis volvió a unir emoción y esperanza. A casi un mes del accidente en moto que lo dejó en terapia intensiva y al borde de la muerte, el ex Gran Hermano dio un paso inesperado en plena recuperación: le pidió casamiento a la madre de sus hijas gemelas mientras aún se encontraba internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El gesto, tan sorpresivo como simbólico, ocurrió en la sala de cuidados intermedios, donde el joven continúa con su rehabilitación. Según contó Romina Uhrig, amiga cercana de la pareja, el pedido fue espontáneo y lleno de emoción. “Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y él quiere casarse con ella”, reveló en el programa Se picó, conducido por Gastón Trezeguet en Mix TV.

Romina dio más detalles de ese momento íntimo: “Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él. Ella lo ama a él, se aman los dos”. Según relató la exdiputada, la reacción de Daniela fue de pura felicidad, un reflejo del vínculo que ambos mantienen pese a las idas y vueltas.

El reencuentro y la convivencia

En Cortá por Lozano (Telefe), Daniela habló con cautela sobre el presente del vínculo, sin negar el cariño que los une. “No sé si son efectos de la medicación o lo dice de verdad. Estoy viendo que salga de ahí para ver cómo continúa todo. Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le dije que si quiere, puede volver”, expresó entre risas y emoción.

Ante la consulta sobre si retomarán la convivencia, Celis fue clara: “Yo quiero que esté donde se sienta cómodo. Le dije: ‘Thiago, si querés volver a casa, podés hacerlo, pero también podés ir a lo de tus hermanos o de tu papá’. Lo voy a acompañar siempre”.