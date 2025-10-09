Thiago Medina habló por primera vez tras el accidente.

Thiago habló con Telefe Noticias, programa al que le envió un audio que luego fue reproducido al aire. "Veo todos los programas, a Georgina, a Ariel, a Vero, Buen Telefe, Telefe Noticias. Les mando saludo a todos y gracias por la buena onda. Gracias por el respeto y siempre cuidarnos a mí y a mi familia", dijo el ex Gran Hermano.

Ese audio se reprodujo el miércoles por la noche, unas horas antes de que las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, firmaran el alta de Thiago Medina, quien estuvo durante semanas en terapia intensiva.

El alta de Thiago Medina

Daniela Celis, ex pareja de Thiago y madre de sus dos hijas, compartió en sus redes sociales el parte médico en el que anunciaron el alta. "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha. El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno", expresaron las autoridades médicas.

"Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar con su recuperación extrahospitalaria", añadieron.