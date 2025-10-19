Daniela contó cómo se enteró del accidente de Thiago: "Nunca me voy a olvidar"

Daniela Celis contó cómo se enteró del accidente de Thiago.

Daniela Celis fue invitada este domingo 19 de octubre a una nueva Mesaza de Juana Viale, donde fue consultada respecto a todo lo ocurrido con Thiago Medina, expareja suya y con quien tuvo dos hijas, que sufrió un violento accidente en moto hace ya más de un mes y que lo obligó a estar en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

En primera medida mencionó que su prioridad "fueron mis hijas, porque no quería que también sientan mi ausencia, porque la ausencia de él era fundamental". Tras ello, recapituló como fue aquel convulsionado viernes 12 de septiembre en el cual el mundo se movió para ella y toda la familia Medina.

Daniela Celis y el relato de cómo se enteró del accidente de Thiago

Daniela Celis junto a Thiago y sus hijas.

"Fue un viernes en el que él estaba cuidando a las nenas y yo estaba trabajando con mi hermana", rememoró Daniela sobre aquella fecha. "Él sabía que tipo 20 yo volvía", agregó, mencionando también que él fue a buscar su moto al mecánico. "Tenía intenciones de demorar 10 minutos en ir a buscar la moto y volver, pero nunca volvió. Yo llego y me encuentro a la niñera con las dos nenas solas y me dijo que hacía dos horas que se había ido a buscar la moto”, contó.

“Algo había pasado, yo lo conozco a él y nunca deja a las nenas solas porque son prioridad para nosotros. Llamaba y nadie me atendía”, relató con suma angustia, sumando que momentos después una mujer la llamó y la puso al tanto de lo ocurrido: "Se me cayó el mundo, me empieza a temblar el cuerpo, me bajó la presión. No podía manejar, tenía el corazón en la boca y preguntaba si estaba vivo, pero no me querían decir".

Tras ello, mencionó que los nervios la hicieron perderse de camino al hospital, aunque pudo llegar finalmente y que le comentaron que había sido intervenido quirúrgicamente. "Pregunté si tenía el casco puesto y me dijeron que sí. Nunca me voy a olvidar que cuando sale del quirófano bien. Me dicen que esté atenta al teléfono porque me iban a llamar por cualquier cosa mala”, señaló.

Por otra parte, hizo alusión al grave estado que presentaba Thiago: "Él tenía muy pocas chances de vivir porque tenía todos los órganos afectados, las costillas perforaron su pulmón; hígado; riñones y páncreas. Es un milagro conjunto con la ciencia y la gente que pidió, no me quedó otra cosa que hacer una cadena de oración”.

"Iba todos los días a ver el parte y luego llegaba a mi casa para jugar con mis hijas. En mi cabeza no existía la posibilidad de que él no esté conmigo, él iba a volver, yo lo sabía, pero lo dudé. Ahora está bien, está chocho de estar en casa y cuando abrió los ojos lo primero que preguntó fue por las nenas", concluyó, para luego evitar responder si hubo lugar para una reconciliación entre ellos: "El momento pasa porque él esté bien".