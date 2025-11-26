Trump dice que preferiría no prorrogar los subsidios del Obamacare

FOTO DE ARCHIVO. Un cartel en una tienda de seguros anuncia Obamacare en San Ysidro, San Diego, California, EEUU

ters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no quiere extender los subsidios del Obamacare, pero que podría considerar tal medida después de que un informe dijera que la Casa Blanca estaba preparando una extensión de dos años de los subsidios a las primas de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

Millones de inscritos en los programas de seguro de salud de la ACA —también conocida como Obamacare— se enfrentan a fuertes aumentos de las primas con los subsidios que expiran el 31 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, mientras volaba a Florida para pasar el festivo del Día de Acción de Gracias, Trump dejó claro que estaba en contra de una prórroga de dos años, en línea con los congresistas republicanos que expresaron su oposición a la misma.

Pero dijo que era posible que algún tipo de prórroga fuera necesaria a corto plazo.

Politico informó el lunes que la Casa Blanca estaba preparando un marco de política de salud que extendería los subsidios a las primas de seguro de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio por dos años, con nuevos límites de elegibilidad que se espera que se añadan.

"No quiero prorrogarlos dos años. Preferiría no prorrogarlas en absoluto", dijo Trump. Pero añadió sin dar más detalles: "Algún tipo de prórroga puede ser necesaria para conseguir hacer algo más".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado a primera hora del martes que Trump no estaba considerando "una extensión directa de los subsidios por dos años".

"El presidente está teniendo conversaciones en curso con miembros de su Gobierno, miembros del Congreso y expertos del sector privado", agregó Leavitt.

Los estadounidenses que compran planes de seguro de salud ACA para 2026 se enfrentan a primas mensuales que son más del doble en promedio y es probable que retrasen la suscripción con la esperanza de una prórroga de última hora o que renuncien a inscribirse, han dicho expertos en salud.

La demanda de los demócratas de una prórroga de los subsidios fue el tema central en el Congreso que condujo al cierre de la Administración federal que terminó a principios de este mes.

La atención prestada a los costes sanitarios ha puesto de relieve la preocupación de los votantes por el coste de la vida en general, un factor clave en las recientes victorias demócratas en las elecciones.

Con información de Reuters