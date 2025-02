¿Cuál puede ser la condena para More Rial tras ser detenida?

Se conoció la pena que le corresponde a Morena Rial tras ser detenida.

En la madrugada del miércoles 5 de febrero, efectivos de la Policía detuvieron a Morena Rial en un hotel ubicado en la zona de Cerrito y Lavalle, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. La captura se dio en el marco de una investigación judicial que la vincula con un robo ocurrido el 18 de enero en Villa Adelina, partido de San Isidro.

El ciclo Puro Show (América TV) brindó más detalles sobre el caso. "Nos encontramos en la comisaría '1B' de San Telmo, donde Morena fue trasladada tras su detención. El operativo estuvo a cargo del grupo táctico de la comisaría de San Isidro, que logró identificarla en el hotel", informó el periodista Wally Leiva.

Según trascendió, la hija de Jorge Rial fue interceptada cuando bajó a un kiosco vestida con una bata. "En ese momento fue detenida por pedido del fiscal Patricio Ferrari", agregaron en el programa. Actualmente, se encuentra a la espera de su abogado defensor.

Por su parte, el periodista Matías Vázquez explicó cuál podría ser la pena mínima en caso de ser hallada culpable. "Para la fiscalía, Morena formaría parte de la banda que cometió el robo. El delito de robo en poblado y en banda tiene una pena mínima de seis años y ocho meses de prisión", detalló. La defensa de Morena, encabezada por el abogado Alejandro Cipolla, podría apelar a la figura de "inimputabilidad por ser puérpera", dado que la joven fue madre hace poco más de tres meses. La panelista Angie Balbiani explicó que esta estrategia legal podría basarse en que la reciente maternidad habría afectado su capacidad para discernir la gravedad de sus actos.

Al momento de la detención, Morena se encontraba junto a su hijo menor, Amadeo. Si la Justicia decide encarcelarla, el bebé podría acompañarla en prisión, ya que la ley permite que los niños permanezcan con sus madres hasta los cuatro años. No obstante, su abuelo Jorge Rial ya habría manifestado su intención de hacerse cargo del menor en caso de ser necesario.

Por ahora, el padre de Amadeo, Matías Ogas, no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación de Morena ni sobre el futuro de su hijo. Mientras tanto, Francesco, su hijo mayor, continúa viviendo con su padre, Facundo Ambrosioni.

Qué dijo Jorge Rial sobre lo que pasó con su hija More Rial

Jorge Rial utilizó su programa en Radio 10 para hablar sobre el difícil momento que atraviesa su familia con la detención de Morena Rial, una de sus hijas, y dio detalles de su postura frente a la situación. El conductor se mostró angustiado e hizo un mea culpa sobre la educación que le brindó a la mujer de 26 años.

"Lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Siento vergüenza, un dolor enorme que no se lo deseo a nadie". Con estas palabras, Jorge Rial enfrentó públicamente el nuevo escándalo que involucra a su hija Morena. Durante su descargo, el conductor dejó en claro que siempre intentó ayudarla, incluso cuando la relación entre ambos se volvió distante.

"No hay un manual para ser padre, hice lo mejor que pude. Tengo dos hijas, les di lo mismo y son completamente diferentes. Morena se alejó de mí, pero jamás la abandoné. Aún en la distancia, intenté apoyarla y ayudarla", expresó con evidente angustia.

Además, reconoció que en los últimos días había mantenido conversaciones con ella y que Morena le aseguró que estaba encaminando su vida. "Yo la apoyé, aunque con desconfianza, porque ya pasó muchas veces y el resultado siempre fue el mismo. Ella tomó sus propias decisiones y ahora será la Justicia la que determine qué pasará. No voy a intervenir para suavizar nada. Es adulta y debe hacerse cargo de sus actos", sentenció.

Por otro lado, dejó en claro cuál es hoy su principal preocupación: "Lo que más me angustia es el bienestar de mis nietos. Todo esto es un espanto, pero sigue siendo mi hija". Cabe recordar que Morena es madre de dos niños: Francesco, quien vive en Córdoba con su padre y la pareja de este, y Amadeo, de apenas cuatro meses. Rial contó que desde hace tiempo se hace cargo de la cuota alimentaria y otros gastos de su primer nieto, y que confía en el cuidado que recibe. Sin embargo, la situación con el menor es más compleja, ya que casi no conoce al padre del bebé.

Previo a su descargo en radio, Estefi Berardi había revelado que habló con él y que su única preocupación en este momento era el pequeño Amadeo. "Ahora estoy yendo a buscar a mi nieto. Morena tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Mi única prioridad es él", habría afirmado el periodista.

Finalmente, Rial dejó en claro que su relación con Morena es distante y que no comprende los motivos detrás de sus acciones. "Ella solo se comunicaba conmigo para cosas específicas de mis nietos. Le alquilé un departamento en Córdoba y me hago cargo de Francesco. Pero no aprobaba su estilo de vida, y eso nos distanció. Ya es adulta y debe hacerse responsable".