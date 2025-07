Atentado a la AMIA: cuántos muertos y heridos hubo el 18 de julio de 1994

El 18 de julio de 1994, una bomba destruyó el histórico edificio de la AMIA.

Este viernes 18 de julio marca el aniversario ese fatídico día en 1994, cuando un coche bomba explotó a metros de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, lo que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

Como parte de esta conmemoración, llega AMIA: la serie, la impactante ficción inspirada en hechos reales, producida por Dori Media, que desembarca esta semana en Telefe y Flow. La serie estará disponible completa en la plataforma desde este jueves 17 de julio y tendrá su estreno televisivo el viernes 18 de julio, justamente en coincidencia con la fecha del atentado.

La bomba que conmocionó a Buenos Aires

La detonación arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600/700. De las 85 víctimas fatales, 67 estaban dentro del edificio y 18 estaban en la vereda o en edificios linderos. Más de 100 casas y comercios se destruyeron, los vidrios estallaron hasta seis cuadras a la redonda y la onda expansiva lanzó autos, árboles y carteles por los aires.

Mientras los rescatistas removían escombros, empezaba otro drama: la investigación. Zonas oscuras, manipulación de pruebas y pactos de silencio rodearon desde el inicio a la causa. A diez años del atentado, el juicio terminó en 2004 con un fallo que declaraba nulas las actuaciones por las irregularidades cometidas. El expediente acumulaba 100 mil páginas y más de 1500 carpetas de escuchas.

Miles de personas piden justicia por las víctimas del atentado en la AMIA.

En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner calificó la causa como una “deshonra nacional”. El juez Juan José Galeano fue destituido y procesado junto al ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios por encubrimiento y desvío de pruebas. Sin embargo, buena parte de los involucrados fueron sobreseídos años después.

Mientras tanto, la Justicia argentina acusó formalmente a Irán y al Hezbollah de planificar y ejecutar el ataque. El Memorándum firmado con Irán en 2013 intentó interrogar a los acusados en Teherán, pero se volvió un escándalo político. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su falta de justicia y ordenó abrir los archivos de inteligencia y remover los obstáculos para investigar a fondo.

Como en una serie interminable de suspenso —y tragedia— que nadie logra cerrar, la herida de Pasteur al 600 sigue abierta 31 años después. Las víctimas y sus familias todavía esperan una respuesta. Ahora, AMIA: la serie promete traer este drama a la pantalla y reavivar la memoria colectiva, en un país que aún clama verdad y justicia.