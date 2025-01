Morena Rial fue detenida y aguarda a la resolución de la Justicia: "robo" y pedido de captura.

Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, fue demorada hoy en la localidad bonaerense de Martínez, cuando circulaba en un vehículo que tenía pedido de captura. La famosa influencer y mediática quedó detenida por la policía bonaerense y ahora está a la espera de la resolución de su situación judicial.

Durante la última emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV, salió a la luz la información tan solo unos minutos después de la detención. A esto lo acompañaron con un video en el cual se observa que los efectivos escoltan a la joven a un móvil policial. Y aunque si bien aún no hay precisiones sobre los motivos que derivaron en la detención, el conductor del ciclo señaló la información que le llegó a él: "Parece que las personas que iban en el auto habían entrado a robar una casa. Por eso las policía los persiguió y los detuvo".

El hecho se produjo en Martínez, en el norte del Conurbano, cuando Rial se desplazaba junto a otras personas en un auto, el cual fue interceptado por los agentes. La joven, de 26 años, fue derivada a una dependencia policial cercana, donde aguardará la resolución de la justicia. Sin embargo, al ser un hecho muy reciente, todavía se mantiene bastante hermetismo sobre el tema.

Jorge Rial confirmó la razón por la que echaron a Flor de la V de Intrusos: "Es la verdad"

Flor de la V tuvo una salida difícil de Intrusos. Por decisión de América TV, la conductora se quedó sin su ciclo y el próximo año será reemplazada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En este sentido, fue Jorge Rial quien no tuvo ningún tipo de filtros y reveló la razón por la que las autoridades decidieron el cambio de timón.

“Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Yo lo sufrí cuando tomé la decisión de darle el lugar a Ni una menos, el 8 de marzo y el tema del aborto", aseguró Jorge Rial. Por otro lado, el conductor de Argenzuela dejó en claro que los motivos no fueron "artísticos".

Sin filtros, Jorge Rial expresó sobre la salida de Flor de la V: "Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso. Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".

“No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta. Esas tres cositas que dijo al final fueron clave. Fue una despedida muy fría y con ideología", aseguró Jorge Rial, refiriéndose al discurso con el que Flor de la V se despidió de Intrusos.