Paredes titular y Cavani en la lista: volantazo de Russo antes de Boca vs. Unión

Volantazo de Russo en la lista de Boca para el partido contra Unión

Boca Juniors recibirá a Unión de Santa Fe este viernes 18 de jullio del 2025 desde las 19.30 en La Bombonera y Miguel Ángel Russo tomó una tajante decisión con la lista de convocados para dicho encuentro. Luego del empate sin goles en el debut del Torneo Clausura del fútbol argentino contra Argentinos Juniors en La Paternal, es claro que el "Xeneize" buscará sumar de a tres en la segunda fecha para dejar rápidamente atrás lo sucedido hace pocos días. El DT lo sabe y ya definió quiénes son los concentrados.

Claro que hay dos nombres que no tardaron en trascender, teniendo en cuenta que son por demás importantes en el equipo y hasta tienen chances de estar desde el arranque contra el "Tatengue". Se trata de la primera citación de Leandro Paredes desde que su regreso oficial al club hace pocos días, pero también de la vuelta a la nómina de Edinson Cavani, quien ya está a disposición. Ahora, dependerá del entrenador darles lugar en el verde césped y todo indica que lo haría.

Con Paredes y Cavani convocados, Boca va por un triunfo ante Unión

Tanto el volante campeón de todo con la Selección Argentina como el referente uruguayo ya están en condiciones de jugar, por lo que se perfilan para estar en el verde césped. El mediocampista de 31 años tuvo pocos entrenamientos con sus nuevos compañeros después de volver de las vacaciones y de su salida de Roma de Italia, pero igualmente Russo le puede dar rodaje. Es más: todo indica que "Lea" será titular. Hasta el momento no mostró inconvenientes físicos que lo puedan dejar afuera de los partidos venideros del "Xeneize" y eso es por demás positivo.

En cuanto al "Matador", sí dejó atrás las lesiones que lo marginaron del cruce contra el "Bicho" en La Paternal como también de las últimas prácticas. Es que el referente uruguayo no se entrenó con normalidad hasta hace pocos días y todavía estaba en duda. Sin embargo, "Miguelo" consideró que está apto para jugar y le dio un lugar en la nómina. Lo que aún resta definir es el 11 que saldrá al campo de juego, pero ya hubo ciertos indicios positivos al respecto.

Leandro Paredes y Edinson Cavani entre los concentrados para Boca vs. Unión de Santa Fe

¿Paredes titular? La formación que planea Russo en Boca vs. Unión

Hasta el momento hay una duda en el once que jugaría contra el "Tatengue" en La Bombonera y el que no tiene su puesto asegurado es el campeón del mundo. El volante tiene serias chances de ser el volante central en lugar de Rodrigo Battaglia, pero no está asegurado. En caso de que esto suceda, este último jugará por Lautaro Di Lollo en defensa para que ingrese el ex PSG. De esta manera, el equipo sería: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Di Lollo o Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Battaglia o Paredes, Williams Alarcón; Malcom Braida, Carlos Palacios, Alan Velasco; y Miguel Ángel Merentiel.

El fixture de Boca en el Clausura y la Copa Argentina