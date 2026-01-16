Día Internacional de la Cocina Italiana: 8 lugares de CABA para comer pizza, pastas y platos de autor

Cada 17 de enero se celebra el Día Internacional de la Cocina Italiana, una fecha diseñada para conmemorar una de las gastronomías más influyentes del mundo. En la Ciudad de Buenos Aires hay ocho lugares claves para salir a comer festejar este día con las mejores pizzas, pastas y platos de autor.

Los 8 lugares claves para ir a comer pizza, pastas y platos de autor

Ciro

Ciro propone una experiencia que transporta al sur de Italia desde el primer instante, combinando cocina artesanal, identidad visual y una carta inspirada en la tradición gastronómica europea. Con murales que evocan a Molfetta, en la provincia de Bari, y el lema “Todo rico. Todo el día” como guía, la cafetería y restaurante despliega una propuesta versátil que acompaña cada momento de la jornada.

Entre sus especialidades se encuentran preparaciones como focaccia de prosciutto crudo, rúcula, aceite de oliva extra virgen y mozzarella, cornetto con mozzarella, albahaca y tomates secos, o su versión dulce con Nutella, además de una pastelería italiana que se luce con sfogliatella de crema pastelera y cannoli siciliano de ricotta y ralladura de naranja. Estas elaboraciones pueden completarse con gelato de receta 100% italiana, disponible en sabores clásicos como pistacho, chocolate y mascarpone, y con café de especialidad preparado en máquinas La Marzocco, originarias de Florencia, creando un espacio ideal para detenerse, desconectar y disfrutar de una atmósfera que remite al espíritu mediterráneo.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Pastificio Centrale de Biasatti

Pastificio Centrale es la nueva apertura de Biasatti en Colegiales, un espacio de cocina italiana que recorre el camino del producto desde su elaboración hasta su consumo. El proyecto está a cargo de los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, y se enfoca en la producción de pastas artesanales premium realizadas con equipamiento europeo de última tecnología.

La propuesta incluye un mostrador con distintas variedades de pastas frescas, como ravioles, sorrentinos, canelones, pappardelle al huevo, fusilli y spaghetti, además de una línea de salsas caseras pensadas para su combinación. A esto se suma una selección de sándwiches de focaccia artesanal, con rellenos que van desde prosciutto con manteca de parmesano, rúcula y queso parmesano, hasta mortadela con pistacho, pesto de albahaca, ricota cremosa y stracciatella, y una opción vegetal de berenjenas asadas con tomates secos, pesto, burrata, albahaca fresca y parmesano. La experiencia se completa con una cafetería de especialidad y una variante dulce de inspiración italiana, que incluye tiramisú, cannoli y panna cotta, junto con gelato de elaboración propia en sabores como crema americana con caramelo, mandarino, chocolate con avellanas caramelizadas y pistacho.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

L’adesso

Con motivo del Día Internacional de la Cocina Italiana, el próximo 17 de enero L’adesso vuelve a poner en primer plano una de las recetas más representativas del recetario romano: la pasta alla gricia. Preparada con guanciale curado en casa, queso pecorino romano y pimienta negra, la propuesta respeta la tradición italiana y pone el foco en el gesto técnico, la materia prima y el tiempo que requiere cocinar bien ($30.000).

Ese día, la pasta se elaborará a la vista, retomando el ritual que ya distingue a la cacio e pepe de la casa. Al frente del proyecto está Leonardo Fumarola, chef y dueño, con un menú centrado en pastas artesanales, entre las que se encuentran los ravioli, pastas largas, risotto, salsas tradicionales como ragú o manteca y salvia, y un capítulo dulce con clásicos como el tiramisú, preparado con mascarpone y espresso, donde el café gana protagonismo gracias al uso de maquinaria italiana profesional. Una selección cuidada de vinos italianos y etiquetas locales acompaña un proyecto que reafirma la identidad de L’adesso: cocina italiana honesta, de oficio y profundamente ligada a sus raíces.

Dirección: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo, Buenos Aires.

Carmen

En el cruce entre memoria, tradición y presente se inscribe Carmen, el restaurante y pastificio de Palermo liderado por el chef Nacho Feibelmann, que en el Día Internacional de la Comida Italiana celebra ese legado con una mirada propia y contemporánea. La propuesta tiene una carta equilibrada entre clásicos italianos ejecutados con respeto por la técnica —como la cacio e pepe, la carbonara, el pesto o el rotolo de espinaca y ricota, cocido a la antigua— y pastas de autor que toman formas tradicionales de Italia para resignificarlas a través del fuego: Cappelletti, tortelli o girandola aparecen reinterpretados con rellenos cocidos a las brasas, al rescoldo o al kamado.

Si bien el restaurante trabaja con materia prima y equipamiento nacional, hay un guiño directo a la tradición italiana: una máquina importada especialmente para la elaboración de cavatelli, que permite reproducir fielmente su forma original. La experiencia se completa con los postres, donde el tiramisú se mantiene como emblema indiscutido, y con un clima de mesa que invita a quedarse, conversar y compartir sin apuro.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.



Eléctrica Pizza

Eléctrica Pizza pone en valor la cocina italiana a través del oficio pizzero y el uso de técnicas napolitanas. Sus pizzas, de estilo napoletano adaptado al paladar argentino, se elaboran con harina 100% orgánica y masa madre, sin levadura, y se caracterizan por una masa de alta hidratación, liviana y de fácil digestión. La cocción se realiza en hornos napolitanos a leña que alcanzan temperaturas de hasta 450 grados, permitiendo una cocción rápida que aporta sabor ahumado y bordes levemente quemados.

En su menú destacan variedades como la Canchera, la Magic Mushroom, la Nolita y la Margarita Vegana. El proyecto se apoya en el trabajo en equipo y en una cuidada selección de ingredientes frescos, consolidando una alternativa italiana contemporánea con sello propio.

Dirección: Honduras 5903, Palermo.

Enero

En Enero, la inspiración ítalo-argentina toma forma a partir de una carta que combina clásicos reconocibles con guiños que amplían el recorrido, elaborados con ingredientes de calidad. Las entradas ordenan el comienzo con platos como la berenjena parmigiana de capas finas, la burrata caprese con tomate fresco, albahaca y tapenade, y el prosciutto di Parma servido con manteca de avellanas y focaccia tostada.

Enero hace foco en la cocina peninsular y en platos pensados para compartir, con opciones como ravioli de calabaza con manteca de salvia, fusilli al fierrito con polpettines, malfatti de espinaca quattro formaggi, agnolotti de trucha, lasagna alla bolognese y risotto nero di sepia con langostinos. La carta suma además una ensalada inspirada en Puglia, con bocconcinos, tomates de estación, zucchinis, croutones, olivas negras, duraznos y morrones asados, y se completa con un cierre de impronta italiana donde no faltan el tiramisú, el semifreddo de chocolate y pomelo y, según el momento, cannoli o profiteroles.

Dirección: Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera norte.



Del Río Cantina

En Del Río Cantina, la tradición italiana se despliega a través de una carta que pone el acento en las pastas hechas en casa y en un recetario clásico. La berenjena a la parmesana abre el juego y da paso a un repertorio amplio, donde conviven el tagliatelle de espinaca con salsa pomodoro, albóndigas y mozzarella gratinada; los ñoquis gratinados con crema de provolone; el cavatelli con ragú bolognese y los panzotti de espinaca.

Los fusillis al fierrito aparecen en versiones al tuco y pesto o con salsa de hongos, mientras que los ravioles de calabaza y mozzarella, los malfatti de espinaca y ricota, los canelones de verdura a la Rossini y los sorrentinos de jamón y mozzarella consolidan un perfil netamente tradicional. La sección de risottos suma opciones como el de calabaza y hongos o el de hongos y queso azul, y el tiramisú cierra una propuesta de raíz italiana.

Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra.

Ostende

En Ostende, la cocina italiana se vincula con la idea de confort y ritual en platos que remiten a la mesa familiar y al tiempo compartido. El sábado 17, en el marco del Día de la Comida Italiana, el restaurante propone como especial fuera de carta unos spaghetti caseros con albóndigas, síntesis de ese espíritu y guiño directo al recetario clásico, que se ofrecerán a $18.000.

Esa impronta atraviesa el menú habitual, con opciones como risotto de hongos de pino y liliáceas, fettuccine con frutos de mar y tinta de calamar, spaghetti con berenjena ahumada y fileto, sorrentinos de roast beef con pomodoro y ravioles de ricota, espinaca y kale. A esto se suma el ritual de los ñoquis del 29 y un cierre tradicional con tiramisú, que completa una propuesta de raíz italiana y tono hogareño.