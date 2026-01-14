Sándwiches gourmet e italianos a $11.000: así es el nuevo local sobre Calle Corrientes que llega para competir con las pizzerías.

Capochetta, la nueva sandwichería inspirada en la tradición paninera italiana, abre sus puertas en Av. Corrientes con una propuesta diferente: sándwiches con alma italiana, preparados con ingredientes nobles y servidos en un entorno cálido y urbano. La marca llega para convertirse en una parada obligada para trabajadores, estudiantes, turistas y vecinos que circulan por la avenida todos los días.

Capochetta nace de una historia real que define su identidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo del sur de Italia, un panadero horneaba pan para quienes podían pagarlo y sándwiches para quienes no. Su hijo menor, un niño generoso llamado Capochetta, los repartía cada mañana. Con el tiempo, ese niño perfeccionó las recetas familiares y, en 1961, abrió su propia paninoteca, considerada por muchos como la primera del mundo. Ese espíritu, generosidad, sabor verdadero, alegría y tradición, es el que hoy llega a Buenos Aires.

Sándwiches gourmet e italianos a $11.000: así es el nuevo local sobre Calle Corrientes que llega para competir con las pizzerías.

Una sandwichería de alta calidad con alma italiana, donde cada detalle, como los ingredientes, música, ambientación y servicio, está pensado para transformar un almuerzo cotidiano en un momento memorable. El producto es protagonista: recetas con historia, combinaciones modernas y pan fresco que honra la tradición del fornaio.

En Capochetta, la experiencia va más allá del sándwich: la sandwichería italiana se distingue por una puesta en escena simple y auténtica, donde los pedidos se bajan en canastas directamente desde el local, un gesto que se convirtió en uno de sus sellos más reconocibles.

La ambientación de inspiración italiana y la abundancia de sus porciones completan una propuesta que invita a disfrutar y compartir. El menú está compuesto por sándwiches italianos de alta calidad, elaborados con productos nobles, fermentación cuidada y combinaciones clásicas + contemporáneas:

Splendido – Mortadela de pistacho, stracciatella, tomate confitado, rúcula y pesto de albahaca ($ 13.500)

Trastevere – Jamón crudo, fontina, tomate confitado, rúcula y pesto de tomate seco ($15.000)

Porcellino – Ribs de cerdo deshuesado, cebolla caramelizada, pepinillos y barbacoa.

Più Elvira – Zucchini, morrones, berenjenas, alioli de zanahoria y curry ($ 11.000)

Nonno Toto – Salame, queso dambo y manteca salada, la receta original de 1961 ($ 11.000)

Grazie Gino – Albóndigas de ternera con salsa de tomate y mozzarella.

Mamma Elida – Milanesa de ternera clásica o versión "due".

Ave Cesare – Pollo, queso, huevo duro y aderezo César ($12.500)

Bravissimo – Pollo crispy, pepinillos y salsa Capochetta.

Mozzafiato – Jamón cocido, fontina y salsa romesco.

Una carta que combina historia, nostalgia y sabor contemporáneo

Esta experiencia está pensada para quienes viven y recorren la ciudad: oficinistas, estudiantes, trabajadores, turistas y vecinos que pasan por Corrientes. Un espacio rápido, accesible y cálido para comer bien sin detener el ritmo del día, con una propuesta que dialoga con el circuito cultural y nocturno de la avenida, pero cuya esencia es acompañar el movimiento real y cotidiano de Buenos Aires.