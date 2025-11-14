Los pilotos estuvieron presentes en la presentación.

El 2026 será un año de grandes cambios en la Fórmula 1, con la aparición de Cadillac como decimoprimera escudería y la actualización de la normativa técnica, que impondrá no solo los motores sin el compuesto MGU-H, sino también nuevas tecnologías y requerimientos en los monoplazas. Por fuera de estos aspectos, son varios los equipos que también sufrirán cambios internos, como sucede con el arribo de Audi a Sauber.

Durante marzo del año pasado, se dio a conocer que la marca de los cuatro anillos iba a ingresar a la máxima categoría al tomar posesión de las instalaciones de Hinwil, actualmente pertenecientes a Sauber. De hecho, la escudería suiza viene de recuperar su nombre tras la desvinculación con Alfa Romeo a finales del 2023, pero este año comenzó la incorporación de personal de Audi para iniciar el proceso de transición.

Ahora, a falta de tres fechas para el cierre del actual campeonato de la F1, Audi dio a conocer el concepto de su monoplaza para su debut en 2026, que quedó denominado bajo el nombre R26 Concept. Mediante sus redes sociales, la firma alemana reveló este miércoles las primeras visuales de cómo se verá su coche, algo que no solo sirve para conocer el estilo en cuanto al diseño, sino que también permite tener una idea de cómo será la nueva generación de los autos de la Fórmula 1.

En principio, se aprecia que los monoplazas serán más pequeños que los actuales, un tema que venía preocupando a los pilotos debido al poco espacio que hay para los rebases en algunos circuitos a causa del tamaño de los coches. En cuanto al diseño, el R26 Concept presenta un estilo minimalista con una combinación de colores titanio, negro carbón y el nuevo rojo característico de Audi, además de la inclusión de cuatro aros en este color para garantizar la identidad de la marca.

Cabe mencionar que la F1 2026 podría ser un fuerte desafío para Audi, que no solamente desarrollará el coche, sino también los motores, que hasta ahora habían sido provistos por Ferrari. Lo bueno es que Sauber ha tenido una buena temporada hasta ahora, posicionado en el noveno lugar de la tabla con 62 puntos, pero con chances de escalar al sexto si los resultados lo acompañan, además de que vivió el podio de Nico Hülkenberg en Silverstone y tiene dos pilares fundamentales en la fábrica con Mattia Binotto y Jonathan Wheatley.

Así se ve el nuevo Audi para la F1 2026.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Este fin de semana no habrá Fórmula 1 luego de lo que fue el GP de Brasil en Interlagos, pero del 20 al 22 de noviembre se disputará el Gran Premio de Las Vegas por la vigesimosegunda fecha de la temporada. Puesto que la cita se disputará bajo el formato tradicional, tendremos las tres sesiones de prácticas libres, aunque con la particularidad de que la carrera en Estados Unidos será por la noche del sábado, que para Argentina será transmitida a las 1:00 de la madrugada del domingo por la diferencia horaria.