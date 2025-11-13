Cadillac realiza prueba en Imola con "Checo" Pérez al volante de un Ferrari de 2023

FOTO DE ARCHIVO: El piloto mexicano de F1, Sergio Pérez, hablará con los medios tras anunciar su fichaje por el equipo Cadillac.

ters) -El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez condujo un auto de Fórmula Uno por primera vez en casi un año el jueves, cuando probó para Cadillac un Ferrari 2023 en el circuito italiano de Imola.

Cadillac no tiene un monoplaza propio, pero utilizará motores Ferrari cuando debute la próxima temporada como undécimo equipo de Fórmula Uno, con una alineación formada por "Checo" y el finlandés Valtteri Bottas.

Las fotos publicadas en Internet mostraron un bólido completamente negro corriendo sin marca en el circuito.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Checo" llevaba también mono y casco negros.

El mexicano dijo a Reuters más temprano en la semana que la sesión, su primera desde su última carrera para Red Bull en diciembre de 2024, era importante para que el equipo practicara procedimientos, perfeccionara el simulador y se preparara para futuros fines de semana de carreras.

"Es básicamente sólo un momento para que podamos reunirnos con los ingenieros, mecánicos, empezar a trabajar todos juntos, ya sabes, empezar a hablar el mismo idioma", dijo el experimentado piloto mexicano.

"Tengo curiosidad, ya sabes, por saber cuántas vueltas dará mi cuello antes de destrozarse", añadió con una sonrisa. "Pero es genial, ya sabes. Es una gran prueba y una gran manera de terminar el año antes de volver al auto el año que viene".

Bottas, también de 35 años y ganador de múltiples carreras, también ha estado un año alejado de las carreras tras dejar Sauber, pero actualmente es reserva de Mercedes y asiste a los grandes premios.

Con información de Reuters