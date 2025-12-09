10 delfines del Aquarium de Mar del Plata fueron trasladados a Egipto: por qué una ONG se opuso

Terminó con éxito el operativo de traslado de los 10 delfines del Aquarium de Mar del Plata a un establecimiento especializado en Hurghada, junto al Mar Rojo egipcio. Tres de los animales eran provenientes de Cuba y los otros siete habían nacido en "La Feliz", en el marco de un programa de reproducción.

Según el biólogo Alejandro Saubidet, el viaje fue “largo y extremadamente riguroso”, pero se completó “en perfectas condiciones”. "Los trabajos del operativo comenzaron a las 10 de la noche y se extendieron hasta la mañana siguiente, cuando finalmente los delfines fueron embarcados", contó el ex trabajador del Aquarium en diálogo con la FM 99.9.

El traslado a Egipto de los delfines del Aquarium

Saubidet indicó que el operativo de traslado se realizó siguiendo los protocolos internacionales IATA, que son los que establecen los criterios para el transporte de cada especie. Los delfines viajaron en recintos especialmente preparados, con camillas, hidratación constante, control térmico y monitoreo de la frecuencia respiratoria y cardíaca.

Se alquiló un vuelo de Qatar para el trayecto, donde los animales tenían el espacio necesario. Veterinarios, biólogos, cuidadores y entrenadores los acompañaron de Mar del Plata a Ezeiza y luego en el avión, hasta Egipto. Trasladar a todos los delfines juntos fue un gran logro: “Formaban prácticamente una estructura familiar, sugerimos que se mantuvieran unidos y, por suerte, se pudo”, celebró Saubidet.

El repudio de las organizaciones contra el maltrato animal

Desde las redes sociales, el movimiento por la liberación animal Voicot expresó su repudio al traslado de los delfines. "Fueron enviados de una situación de encierro, explotación y cautiverio, a otra”, denunciaron en sus cuentas oficiales.

“El dueño del Aquarium de Mar del Plata, Eduardo Albor Villanueva, también CEO de The Dolphin Company, una mega empresa de explotación animal que posee 33 delfinarios, oceanarios y parques acuáticos con animales marinos alrededor del mundo no se cansa de lucrar con el cautiverio y explotación de cientos de animales maravillosos", continuaron desde la ONG.

Mientras que denunciaron una doble vara en la empresa: “Cuando se exige que los animales, ante un cierre como el del Aquarium, sean trasladados a santuarios aparecen las mil y un burocracias e impedimentos. En cambio, cuando se trata de lucrar con los animales, estos son despachados velozmente con absoluta facilidad y complicidad de todos los sectores involucrados".

“El sistema especista y mercantilista muestra su desprecio por los animales, considerados objetos manipulables con fines de lucro”, sintetizaron desde la ONG en sus redes sociales.