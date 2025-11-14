Donald Trump pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen a Bill Clinton por el caso Epstein

La polémica por los mails que revelaron el conocimiento del presidente Donald Trump sobre los abusos del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein siguen dando qué hablar. Acorralado, el mandatario estadounidense rompió el silencio y a través de un posteo en Truth Social señaló que pedirá a la fiscal general Pam Bondi, al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen la "implicación y relación" de Epstein con el expresidente Bill Clinton y con otras figuras relevantes del Partido Demócrata. Los acusó de instigar una campaña en contra suyo para distraer a la población estadounidense de "todas sus malas políticas y derrotas".

"Ahora que los demócratas están usando el engaño Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cerrado del gobierno y de todos sus otros fracasos, le pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando entre ellos y con él", escribió el mandatario en Truth Social.

El comentario de Trump surge a partir del escándalo que volvió a estallar esta semana, a partir de la presentación que hizo un comité del Congreso, en el que publicaron una serie de documentos que plantearon dudas sobre la relación de Trump con Epstein. Entre ellos hay un mail del mismo Epstein en el que asegura que el actual presidente "pasó horas" en su propia casa con una de las víctimas de tráfico sexual.

"Epstein era demócrata, por lo tanto es un problema de los demócratas, ¡no un problema de los republicanos! Pregunten a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein; ellos lo saben todo sobre él. No pierdan su tiempo con Trump. ¡Yo tengo un país que dirigir!", se defendió Trump en una rueda de prensa.

Si bien los documentos del caso Epstein revelaron que efectivamente mantenía contactos con estos demócratas, los correos publicados el miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes lo dejan a Trump peor parado. En un mensaje al periodista Michael Wolff fechado en 2019, Epstein dice que el magnate republicano "sabía sobre las chicas" que fueron víctimas de sus abusos durante años.

Qué dicen los mails de Epstein sobre Trump

El contenido de los correos electrónicos se conoció después de que la Justicia entregara el material al Comité de Supervisión, que eliminó los nombres de las víctimas y cualquier información de identificación de los mails. En un comunicado, Robert García, representante demócrata y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, expresó: "Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente".

En uno de los correos difundidos por los demócratas, Epstein le dijo en 2011 a Ghislaine Maxwell, su pareja y socia en los delitos sexuales: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ladró es Trump". En el mismo mensaje, aseguró que una víctima "pasó horas" en su casa con Trump, pero "nunca" se lo "mencionó".